Премьер Грузии назначил главу МВД одним из своих заместителей

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назначил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури вице-премьером страны.

Об этом говорится в сообщении грузинского правительства.

Согласно сообщению, с 20 декабря в составе правительства Грузии будут три вице-премьера. Полномочия первого вице-премьера исполняет министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Министр обороны Ираклий Чиковани тоже является вице-премьером.

Источник: грузинский Первый канал