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Оптовые цены в Supertoys! - ФОТО

First News Media11:30 - Сегодня
Оптовые цены в Supertoys! - ФОТО

В магазинах Supertoys 21 и 22 декабря вся новогодняя продукция будет продаваться по оптовым ценам.

В рамках акции вы сможете приобрести различные елки, фигурки Деда Мороза, елочные игрушки, новогодние скатерти, аксессуары для елок, современные трендовые щелкунчики, креативные новогодние свечи, качественные костюмы Деда Мороза для детей, декоративные гирлянды, подарочные коробки и сувениры разных размеров.

Эта акция станет отличной возможностью приобрести подарки для игры Secret Santa или для близких. Кроме того, для корпоративных новогодних вечеринок также представлены разнообразные праздничные аксессуары.

Товары также можно приобрести в рассрочку.

Магазины сети Supertoys работают с 09:00 до 23:00.

Для более подробной информации: https://www.supertoys.az/ - для дополнительной информации звоните по номеру *4044.

Адреса магазинов сети Supertoys указаны ниже:

- Филиал Ясамал: Ясамальский район, ул. Акима Аббасова, 120.

- Филиал Нариманов: пр. Хатаи, 51, ул. Гюляры Гадирбековой, 63.

- Филиал Садарак: Торговый центр «Садарак», ул. Ширният, 1, Часовой круг.

- Филиал Мардакян: пос. Мардакян, ул. Сергея Есенина.

- Филиал Бадамдар: Бадамдарское шоссе, 112А.

- Филиал Гара Гараев: ул. Мамедали Шерифли, 9А.

- Филиал «Элмляр Академиясы»: пр. Гусейна Джавида, 15.

- Филиал Бакиханов: ул. Самед бека Мехмандарова, 26.

- Филиал Хырдалан: г. Хырдалан, мкр. 27, ул. Галубия, 22.

- Филиал Говсан: Сураханский район, пос. Говсан, ул. Чёллюк, 5.

- Филиал Ахмедлы: Хатаинский район, ул. Насреддина Туси, 56-71, блок «C», кв. 274, 1-й этаж.

- Филиал Забрат: Абшеронский район, пос. Мехеммеди, ул. А. Меликова, ЖК «Хазар Баглары».

- Филиал Гянджлик: Наримановский район, ул. К.Казымзаде, рядом с зоопарком.

- Филиал 28 Mall: 3-й этаж.

- Филиал City Park Mall: пр. Бабека, 28, Белый город, за парком Низами Гянджеви.

- Филиал Deniz Mall: Сабаильский район, пр. Нефтяников, 117, 4-й этаж.

- Филиал Абшерон: Торговый центр «Абшерон», Prestige-B, Корпус-2, Магазин-1.

- Филиал Бина: пос. Бина, рядом с кругом «Ишыг».

https://www.instagram.com/supertoysaz/

https://www.supertoys.az/

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