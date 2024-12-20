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Община: Возражение Пашиняна против выражения «Западный Азербайджан» совершенно необоснованно

First News Media11:35 - Сегодня
Община: Возражение Пашиняна против выражения «Западный Азербайджан» совершенно необоснованно

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью печатному органу «Арменпресс» 19 декабря 2024 года озвучил ряд не соответствующих действительности вредных мыслей в связи с двусторонними отношениями между Арменией и Азербайджаном и вопросом Западного Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Далее в заявлении отмечается: «Попытка премьер-министра представить вопрос возвращения западных азербайджанцев в родной край в качестве территориальных претензий и возражение против выражения «Западный Азербайджан» абсолютно необоснованна. Следует подчеркнуть, что выражение «Западный Азербайджан», охватывающее бывшее Иреванское ханство, Зангезур и другие регионы, где веками жили азербайджанцы и подвергались тотальной этнической чистке со стороны Армении, является термином, используемым азербайджанцами, проживавшими на этой территории в пределах рамках своего права на самоидентификацию и основано на исторических реалиях.

Община Западного Азербайджана работает над достижением цели возвращения мирным путем, в рамках уважения норм и принципов международного права, в том числе территориальной целостности и суверенитета государств. В этой связи следует особо отметить, что община официально обратилось к правительству Армении с предложением о диалоге. Тот факт, что западные азербайджанцы, подвергшиеся этнической чистке, дискриминации, нарушению прав на имущество и других прав со стороны правительства Армении, предприняли первый шаг и инициировали диалог, говорит о том, что они являются сторонниками примирения и мира. Вызывает сожаление том, что правительство Армении оставило без ответа предложение Общины о диалоге.

Хотели бы напомнить Н. Пашиняну, который пытается объяснить проводимую им политику милитаризации суверенным выбором, что Армения, где глубоко укоренилась реваншистская и радикальная идеология, не способна ответственно обращаться с военной силой. Учитывая это, а также агрессивное прошлое Армении, нельзя допускать ее свободного вооружения.

Отказ Н. Пашиняна исключить территориальные претензии в Конституции Армении, мало того, заявление им о том, что в Конституции Азербайджана якобы имеют место территориальные претензии к Армении показывают, что он не заинтересован в подписании мирного договора.

Община Западного Азербайджана требует, чтобы правительство Армении уважало право на возвращение, немедленно прекратило политику милитаризации и исключило территориальные претензии из своих основных документов».

Источник: АЗЕРТАДЖ

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