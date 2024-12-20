Россия мониторит публикации лиц, которые займут должности в команде Трампа

Москва следит за всеми публикациями лиц, которые займут ответственные должности в администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, говоря о недавних заявлениях Кита Келлога, которому предстоит стать спецпосланником по Украине следующего американского лидера.

«Мы, конечно, мониторим все то, что публикуется, произносится, размещается в соцсетях лицами, которые со временем займут ответственные должности в следующей администрации США. Но статуса и какого-то официального характера эти сигналы не имеют. Для того, чтобы что-то рассматривать предметно, нужно соответствующее обращение», - сказал замминистра иностранных дел России, комментируя слова Келлога о том, что Трамп может попытаться выполнить свое обещание остановить российско-украинский конфликт до конца 2024 года.

Источник: ТАСС