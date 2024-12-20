В российском МИД считают, что НАТО готовится к войне с Россией

Россия учитывает в своем военном планировании возможную подготовку НАТО к войне со страной.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

Общий курс альянса представляет опасность и для России, и для общей архитектуры глобальной и региональной безопасности, считает Грушко.

Он отметил, что Россия объявлена на долгосрочную перспективу прямой угрозой безопасности, и НАТО в «непрерывном режиме наращивает размеры военных контингентов вблизи российских рубежей».

«Если суммировать – НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией», — сказал замглавы МИД.

«Агрессивное поведение» НАТО и связанные с этим прямые риски безопасности РФ учитываются в «военном строительстве и в процессе планирования в области обороны», добавил дипломат.

6 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва стремится не допустить прямого конфликта с Североатлантическим альянсом. Он также не согласился с тем, что в РФ на политическом уровне говорится о неизбежности третьей мировой войны.