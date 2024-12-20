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К.Нуруллаева: Избрание представителя Азербайджана в Координационную комиссию в качестве руководителя – результат успешной спортивной политики нашей страны

First News Media12:38 - Сегодня
К.Нуруллаева: Избрание представителя Азербайджана в Координационную комиссию в качестве руководителя – результат успешной спортивной политики нашей страны

В столице Албании – Тиране 16-18 декабря состоялась 13-я Генеральная ассамблея Спортивной ассоциации исламской солидарности (ISSA).

Член Национального олимпийского комитета и Исполнительного комитета ISSA, депутат Милли Меджлиса Кёнуль Нуруллаева была избрана председателем Координационной комиссии, созданной в связи с Играми исламской солидарности «Эр-Рияд-2025».

Об этом сообщила сама депутат, подчеркнув, что вклад Азербайджана в исламскую солидарность – результат успешной спортивной политики, осуществляемой в нашей стране.

Парламентарий отметила: «Сегодня Азербайджан известен в мире как спортивная страна. Поддержка, оказываемая на высоком уровне Президентом Ильхамом Алиевым развитию спорта и олимпийского движения в Азербайджане, продолжает приносить свои плоды.

Известно, что в 2017 году Азербайджан принял Исламиаду на высоком уровне. Из Баку всему международному сообществу был отправлен призыв к миру. Международные спортивные организации высоко оценили роль Первого вице-президента Мехрибан Алиевой как председателя Организационного комитета в успешном проведении IV Игр исламской солидарности. Различные страны ссылаются на опыт Азербайджана.

Будучи исламской страной, Азербайджан способствует укреплению солидарности и углублению сотрудничества между культурами и народами. Считаю, что избрание представителя Азербайджана главой Координационной комиссии, созданной в связи с Играми исламской солидарности, является в первую очередь показателем доверия к нашей стране и ее авторитета. Азербайджан, имеющий большой авторитет в исламском мире, сегодня также делится своим опытом в сфере спорта».

Депутат также сказала, что в течение последних лет авторитет Азербайджана в исламском мире еще больше укрепился. Она отметила: «Не случайно и то, что Шуша – исторический город Азербайджана – был объявлен культурной столицей исламского мира. К слову, вчера Азербайджан был избран членом организации D-8, объединяющей 8 мусульманских стран. Нашу страну единогласно поддержали на этой платформе».

К.Нуруллаева, принимавшая участие в качестве спикера в панельном заседании, проведенном в связи с Играми исламской солидарности «Эр-Рияд-2025», в своем выступлении затронула ряд важных моментов. Она представила свои предложения касательно таких вопросов, как вклад в успешную организацию Игр, повышение интереса молодежи к спорту, важность гендерного равенства и параспорта, а также оказание поддержки со стороны ISSA странам с ограниченной инфраструктурой и т.д.

Помимо этого, Кёнуль Нуруллаева приняла участие и выступила с презентацией на заседаниях Исполнительного комитета ISSA и Генеральной ассамблеи.

В ходе своего выступления депутат выразила благодарность президенту ISSA Абдул Азизу бин Турки аль-Фейсалу, а также своим коллегам из Исполнительного комитета организации за оказанное ей высокое доверие. В то же время она проинформировала коллег о структуре, распределении обязанностей и ответственности Координационной комиссии.

Следует отметить, что в Генеральной ассамблее также приняли участие вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде и генеральный секретарь Азер Алиев.

В заключение отметим, что VI Игры исламской солидарности пройдут с 7 по 21 ноября 2025 года по 13 олимпийским, 4 неолимпийским, 3 паралимпийским и 1 национальному виду спорта.

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