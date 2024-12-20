Госдеп: Уходящая администрация США до последнего дня будет работать над азербайджано-армянской нормализацией

Уходящая в январе нынешняя администрация США старается не фокусироваться на разочарованиях в связи с тем, что ее усилия по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией до сих пор не увенчались успехом.

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель.

«Это по-прежнему остается жизненно важной областью для этой администрации и секретаря (госсекретаря Энтони Блинкена – ред.), и мы продолжим работать над этим до нашего последнего дня в офисе», - подчеркнул Патель.