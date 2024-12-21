Пашинян приветствовал «усилия Макрона по установлению мира на Южном Кавказе»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента Франции Эмманюэля Макрона за усилия по установлению мира на Южном Кавказе.

Об этом сообщают армянские СМИ.

«Хочу еще раз поблагодарить дружественную Францию и вас лично за усилия и поддержку, направленные на укрепление суверенитета Армении, устойчивости и демократии в нашей стране, а также установление прочного и справедливого мира в регионе Южного Кавказа», - написал Пашинян в поздравлении Макрону по случаю дня его рождения.

По его словам, в период президентства Макрона «особые отношения между Арменией и Францией» достигли нового уровня стратегического партнерства.

Также Пашинян выразил надежду на визит Макрона в Армению в 2025 году.