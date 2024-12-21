Куриная слепота: Как Макрон ведет ЕС в пропасть

Вслед за Францией, Эммануэль Макрон теперь ведет в пропасть и Европейский союз.

На фоне внутренних и внешних вызовов, таких как экономическая нестабильность, миграционный кризис, геополитические угрозы и проблемы с единством ЕС, президент Франции решил усугубить и так не самые простые отношения между государствами-членами и руководством ЕС.

В последние месяцы наблюдается заметное ухудшение отношений между президентом Франции и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Эти отношения начали накаляться еще до того, как Урсула фон дер Ляйен приняла решение баллотироваться на второй срок - тогда Макрон выступил против её повторного назначения.

Однако после неудачи его партии на парламентских выборах в июне он вынужден был изменить свою позицию и публично выразить поддержку её кандидатуре. Тем не менее, Макрон не оставлял попытки лоббировать замену Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.

Согласно информации Bloomberg, Макрон вел переговоры с итальянским премьер-министром Джорджей Мелони о возможности назначения технократа на пост главы Еврокомиссии, такого, как бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги.

С другой стороны, эти действия Макрона преследовали целью оказать давление на Урсулу фон дер Ляйен с тем, чтобы в будущем добиться от нее определенных уступок.

Однако все попытки французского президента потерпели крах.

После переизбрания фон дер Ляйен главой Еврокомиссии фундаментальные разногласия по ряду внешнеполитических вопросов между ней и Макроном привели к растущей напряженности, которая в последнее время еще больше обострилась.

Последним проявлением этой напряженности стало отсутствие фон дер Ляйен на торжественной церемонии открытия восстановленной церкви Нотр-Дам в Париже 7 декабря, несмотря на то, что её участие было подтверждено. Однако эта напряженность сейчас переходит в фазу конфронтации, и такая перспектива, вероятно, заставила фон дер Ляйен воздержаться от поездки в Париж.

Основной причиной ухудшения отношений между Макроном и фон дер Ляйен стали его политические шаги на международной арене, а также растущее разочарование его политическим курсом как внутри страны, так и в рамках Европейского Союза. Эммануэль Макрон, который стремился усилить роль Франции в европейской и мировой политике, столкнулся с неудачами, которые существенно подорвали его репутацию на международной арене. Одним из примеров его неудачного курса стало сопротивление подписанию соглашения о свободной торговле со странами блока МЕРКОСУР (Аргентина, Боливия, Бразилия, Парагвай и Уругвай).

Соглашение между ЕС и МЕРКОСУР нацелено на создание одной из крупнейших в мире зон свободной торговли, охватывающей более 700 млн человек и почти 25% мирового ВВП. Целью соглашения является снижение тарифов и торговых барьеров для упрощения экспорта товаров компаниям с обеих сторон.

Договор призван оказать положительное действие примерно на 60 000 компаний, поставляющих товары в страны МЕРКОСУР.

Как заявила ранее Фон дер Ляйен, ЕК действует в соответствии с опасениями европейских фермеров и договор включает «надежные меры защиты» их средств к существованию.

Макрон долгое время откладывал продвижение этого соглашения, несмотря на его значимость для европейской экономики, под предлогом того, что подписание соглашения может негативно сказаться на французских сельскохозяйственных интересах.

На самом деле он боится, что оно вызовет новые протесты французских фермеров и опять навлечет на него гнев граждан.

Тем более, что французские фермеры давно уже объявили «войну» против правительства Макрона. В ноябре в разных регионах страны прошли локальные протесты против соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР.

Участники протестов опасаются, что после подписания соглашения с МЕРКОСУР рынок ЕС наводнит «более дешёвая» агропродукция из Аргентины, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы, которая, по их словам, «не соответствует санитарным и экологическим нормам единой Европы». Также среди требований фермеров – прекращение «массового» импорта, упрощение стандартов, гарантии цен и достойного дохода. А эти требования правительство Макрона не в состоянии выполнять. Вот и борется он с Еврокомиссией, чтобы спасти «свою шкуру».

Под предлогом защиты своих цепочек поставок в критический момент для соглашения ЕС-МЕРКОСУР правительство Макрона инициировало даже конфликт с Бразилией – членом МЕРКОСУР.

Ранее гендиректор сети французских супермаркетов Carrefour Александр Бомпар раскритиковал качество бразильской говядины и объявил, что Carrefour приостанавливает продажу мяса из Бразилии во Франции.

Другая французская сеть, группа Les Mousquetaires, также пообещала остановить закупку мяса из южноамериканского блока.

В Бразилии считают, что в принятии французской стороной подобного решения качество мяса ни при чем, причина здесь в позиции правительства Макрона, выступающего против соглашения ЕС-МЕРКОСУР.

В ответ бразильские мясоперерабатывающие предприятия приняли решение прекратить поставки мяса для сети супермаркетов французской группы Carrefour в Бразилии.

Этот шаг стал прямым ответом на решение французской группы бойкотировать мясо из страны и был назван актом национального суверенитета.

На фото министр сельского хозяйства и животноводства Бразилии Карлос Фаваро

Правительство Бразилии поддержало решение местных мясоперерабатывающих предприятий.

«Я был очень рад поступку бразильских мясокомбинатов. Они показали, что у нас есть достоинство. Если они не могут продавать мясо французскому Carrefour, то не будут поставлять его и для бразильского Carrefour. Я поздравил их с этим решением, и президент Лула [да Силва] тоже одобрил его. Это вопрос суверенитета. Они думают, что они самые важные на рынке», — заявил министр сельского хозяйства и животноводства Бразилии Карлос Фаваро.

«Франция должна понять, что Бразилия больше не колония. Мы являемся аграрной державой и играем важную роль в глобальной продовольственной безопасности. Мы не можем принимать односторонние и неуважительные требования», — подчеркнул Фаваро.

Решение местных компаний поддержала и бразильский сенатор Тереза Кристина, ранее являвшаяся министром сельского хозяйства Бразилии, которая подчеркнула, что Франция не имеет права занижать качество южноамериканских продуктов. Сенатор выразила уверенность в том, что французские фермеры боятся конкуренции с бразильским сельским хозяйством.

Отметим, что в настоящее время Бразилия является вторым после США крупнейшим производителем говядины в мире.

Макрон, чье правительство серьезно ослабло на европейской сцене после роспуска парламента и правительства, и проблем с формированием дееспособной коалиции, опасается, что он может быть принесен в жертву на алтарь интересов Европейской комиссии.

В то время как ЕС рассматривает соглашение как важный шаг в укреплении экономических связей с Южной Америкой, Макрон предпринимает все усилия, чтобы затормозить процесс.

Однако, несмотря на его сопротивление, Урсула фон дер Ляйен все же подписала соглашение с Уругваем в начале декабря, не согласовав его с Парижем, что стало своеобразным шагом против политики Макрона. Фон дер Ляйен фактически продемонстрировала готовность Брюсселя действовать независимо от позиции французского президента.

Это поставило Макрона в затруднительное положение, не оставив ему возможности для прямой реакции.

И теперь Макрон пытается воспрепятствовать утверждению соглашения.

Однако и тут его возможности ограничены. Поскольку принятие соглашения требует поддержки большинства в Совете ЕС и Европарламенте, Макрон теперь ищет союзников среди стран, которые также противостояли соглашению, таких как Австрия, Ирландия, Нидерланды и Польша.

Таким образом, он старается создать дополнительные сложности для Урсулы фон дер Ляйен, которая, в свою очередь, должна продумать возможные компромиссы для решения вопроса.

Макрон теперь стремится заблокировать принятие соглашения, использовав право вето или пытаясь помешать достижению единогласия в Совете ЕС. Для этого ему нужно будет объединить противников соглашения. Уже в начале декабря, во время визита в Польшу, Макрон с польским премьер-министром Дональдом Туском выступил с резкой критикой сделки.

Еще одним союзником Макрона в этом вопросе может стать Италия, которая также высказывала опасения по поводу соглашения.

Однако фон дер Ляйен имеет возможность договариваться с противниками соглашения, что может оставить Макрона в изоляции и дать Брюсселю возможность действовать в своих интересах.

Существует также возможность того, что фон дер Ляйен разделит соглашение на два отдельных пункта: один по сотрудничеству и другой - по торговле. Такой ход позволит вынести на голосование более «безопасную» часть соглашения, касающуюся исключительно торговых вопросов. Эта часть, скорее всего, получит поддержку в Совете ЕС, так как для её принятия достаточно голосов 15 стран, представляющих 65% населения ЕС. Однако Франции потребуется убедить хотя бы четыре государства, представляющие 35% населения, чтобы заблокировать принятие торговой части соглашения.

А сегодняшняя ситуация показывает, что Макрон - в меньшинстве.

В целом, события последних месяцев демонстрируют, что Макрон теряет свою политическую значимость как внутри Франции, так и на европейской арене. Неспособность реализовать ключевые внешнеполитические инициативы и слабые позиции в парламенте ослабляют его влияние как на национальной, так и на международной сцене.

Сегодня Макрон находится в шатком положении - существует много причин, которые могут поспособствовать тому, чтобы он досрочно завершил свой «мандат».

Призывы о его отставке звучат и во французских колониях.

Так, жители Майотты выразили президенту Франции возмущение в связи с его реакцией на ситуацию на острове, который недавно подвергся разрушительному урагану, когда тот совершил поездку на архипелаг в Индийском океане.

Во время визита на Майотту Макрон вступил в словесные перепалки с местными жителями. Они в ответ освистали французского президента, выражая недовольство мерами, предпринятыми Парижем для помощи пострадавшим.

Напряженность же в отношениях с Урсулой фон дер Ляйен лишь подтверждает то, что Макрон, который когда-то стремился укрепить влияние Франции в ЕС и мире, оказался в ситуации, когда его решения вызывают растущее недовольство как внутри ЕС, так и за его пределами, а его политическая роль сильно ограничена.