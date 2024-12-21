ООН: В украинско-российской войне погибли более 12,3 тысяч мирных жителей

С начала полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, ООН зафиксировала гибель более 12,3 тысяч погибших среди гражданского населения. Кроме того, еще более 27,8 тысяч раненых.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Укринформ», об этом заявила заместитель генсека ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

«За период с 24 февраля 2022 года до 30 ноября 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало в Украине более 12 340 погибших и 27 836 раненых среди гражданских лиц», - заявила она на заседании Совбеза.

Также Накамицу отметила, что причиной смерти около 42 проц гражданских людей в Украине в течение ноября - это именно следствие применения россиянами оружия дальнего действия. И такой показатель существенно больше, чем за предыдущие месяцы.

Более того, заместитель генерального секретаря привела статистику этого года, обнародованную Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине. Согласно этим данным, в период с 1 января по 30 ноября в результате ударов авиационными бомбами погибли 341 мирный житель, а 1803 человека получили ранения. Это в три и шесть раз превышает соответствующие показатели прошлого года.