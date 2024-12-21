В Дамаске погиб сотрудник иранского посольства

Технический сотрудник иранского посольства в Дамаске погиб в результате обстрела его автомобиля со стороны террористов 15 декабря.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"В воскресенье 15 декабря террористические элементы обстреляли автомобиль сотрудника посольства Ирана в Дамаске Сейеда Дауда Битарафа, он погиб", - говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства.

Багаи "выразил соболезнования семье погибшего и всему иранскому народу и решительно осудил этот преступный акт".

"Багаи подчеркнул, что ответственность за нахождение, судебное преследование и наказание виновных в этом преступлении лежит на переходном правительстве Сирии. Он добавил, что министерство иностранных дел [Ирана] серьезно занимается этим вопросом", - говорится в заявлении МИД.

Источник: ТАСС