 Отчет комиссии ММ: Международные НПО проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые отчеты | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Отчет комиссии ММ: Международные НПО проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые отчеты

First News Media14:30 - Сегодня
Отчет комиссии ММ: Международные НПО проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые отчеты

Установлено, что ряд международных НПО (Коалиция климатической справедливости COP29 и Требуй свои права на COP) в виде коалиций или небольших групп проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые и односторонние отчеты.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете комиссии Милли Меджлиса по противодействию внешнему вмешательству и гибридным угрозам.

Отмечается, что практически все эти НПО и фонды имеют штаб-квартиры в западных странах, а их основными донорами являются государственные органы и институты: "Некоторые из них открыто указывают своих доноров, некоторые частично, а есть и те, кто полностью скрывает эту информацию. Факты свидетельствуют, что они проводят кампанию против Азербайджана, используя одни и те же тезисы".

В отчете подчеркивается, что коалиция "Требуй свои права на COP" была создана 11 сентября 2024 года, и к ней присоединились 33 НПО и два физических лица, которые адресовали обращение международному сообществу, полное предвзятого отношения к Азербайджану.

Авторы отчета указали, что в результате исследования открытых источников (OSINT) было установлено, что эти "коалиции" были искусственно сформированы близким окружением человека, арестованного в Азербайджане за конкретное преступление.

"Деятельность и требования этих коалиций можно рассматривать как прямое вмешательство во внутренние дела Азербайджана", - говорится в отчете.

Кроме того, в нем отмечается, что хотя Армения официально дала согласие на проведение COP29 в Азербайджане, она всегда вела пропаганду против Азербайджана на всех платформах:

"Эта страна поднимает вопросы, не имеющие отношения к климатической конференции, пытается создать искусственную напряженность и подорвать международный авторитет Азербайджана. Если на начальном этапе и позже искусственно поднимались вопросы, не имеющие отношения к COP29, такие как мирные переговоры, мирное соглашение, освобождение лиц, совершивших военные преступления, то в последнее время можно видеть, что официальные лица Армении часто используют тезис "Азербайджан будет использовать COP29 для легитимизации будущей эскалации против Армении".

С марта 2023 года Rasmussen Global оказывает лоббистские услуги правительству Армении, привлекая ряд бывших должностных лиц ЕС в "сеть друзей Армении".

Поделиться:
82

Актуально

Точка зрения

Куриная слепота: Как Макрон ведет ЕС в пропасть

Общество

В Азербайджане наступила зима

Общество

МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами

Xроника

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии

Политика

Отчет комиссии ММ: Международные НПО проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые отчеты

Хакан Фидан: Появилась историческая возможность для мира между Баку и Иреваном

Мысли, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым в интервью Дмитрию Киселеву, остаются в центре внимания мировых СМИ

Главы МВД Азербайджана и Казахстана обсудили взаимодействие в борьбе с преступностью - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Милли Меджлис: Предвзятая позиция Национального совета парламента Швейцарии совершенно неприемлема

Пашинян: Армения согласна не размещать силы третьих стран на границе с Азербайджаном

Шахину Мамедову поручено исполнение обязанностей командующего ВМС Азербайджана

Община: Круги, выдвигающие расистские суждения, должны отказаться от вмешательства во внутренние дела Азербайджана

Последние новости

В Ханкенди спустя 50 лет прошел чемпионат Азербайджана по бадминтону - ФОТО

Сегодня, 14:45

Азербайджан и Россия подписали Соглашение о сотрудничестве по развитию транзитных грузовых перевозок - ФОТО

Сегодня, 14:40

Отчет комиссии ММ: Международные НПО проводят кампании против Азербайджана и готовят предвзятые отчеты

Сегодня, 14:30

В Дамаске погиб сотрудник иранского посольства

Сегодня, 14:25

ООН: В украинско-российской войне погибли более 12,3 тысяч мирных жителей

Сегодня, 14:20

В Азербайджане наступила зима

Сегодня, 14:15

Президента Франции Макрона обвиняют в расизме, сексизме и гомофобии

Сегодня, 14:05

В Турции на горнолыжном курорте сошла лавина - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:00

Пожар на территории завода в Сумгайыте потушен - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Куриная слепота: Как Макрон ведет ЕС в пропасть

Сегодня, 13:50

Жапаров призвал Европарламент не вмешиваться в дела Кыргызстана

Сегодня, 13:35

Пашинян приветствовал «усилия Макрона по установлению мира на Южном Кавказе»

Сегодня, 13:15

Полиция подтвердила гибель четырех человек при теракте в Магдебурге

Сегодня, 13:05

Саудовская Аравия осудила теракт на рынке в Магдебурге

Сегодня, 12:40

Токаев освободил от должности министра национальной экономики

Сегодня, 12:30

В Татарстане из-за прилетов БПЛА отменены все массовые мероприятия - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:10

В Азербайджане задержан наркоторговец

Сегодня, 12:00

Азербайджанская нефть подешевела

Сегодня, 11:50

В Турции за неделю задержаны 40 подозреваемых в причастности к терроризму

Сегодня, 11:40

МВД Азербайджана предупредило граждан о мошенничестве с банковскими картами

Сегодня, 11:25
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23