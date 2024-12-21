Фидан не исключил конфликт между Израилем и Ираном

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что не исключает военный конфликт между Израилем и Ираном.

При этом в Тегеране не хотят войны с Тель-Авивом, сказал Фидан в интервью французской телекомпании France 24.

"Вероятность конфликта существует. Единственное, что я знаю, это то, что иранцы не хотят такой войны, они не хотят большого конфликта. Мы встречаемся с нашими иранскими друзьями, и эту информацию я получаю непосредственно от них", - приводит слова Фидана газета Star.

На вопрос телекомпании, беспокоит ли его возможность войны между Израилем и Ираном, Фидан ответил: "Очень".

Источник: ТАСС