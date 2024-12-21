В тяжелом ДТП с микроавтобусом в Боливии погибли 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на западе Боливии.

Об этом сообщил президент страны Луис Арсе в своем Telegram-канале.

"Мы глубоко опечалены в связи с ДТП, которое случилось на трассе Ла-Пас - Оруро и в результате которого 13 человек погибли. Мы дали указание провести соответствующее расследование, чтобы выяснить обстоятельства этого трагического происшествия, из-за которого скорбит народ Боливии", - написал он.

В дорожной полиции сообщили, что в результате столкновения погибли двое детей, выжили три человека, они доставлены в больницу города Эль-Альто.

По предварительным данным, столкновение было лобовым, причины пока не установлены.