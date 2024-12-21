В Нигерии из-за давки в церкви погибли 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате давки во время раздачи гуманитарной помощи в католической церкви в Абудже, столице Нигерии.

Об этом сообщила официальный представитель полиции Нигерии Жозефина Аде, отметив, что у церкви, расположенной в районе Майтаме, с раннего утра собрались более тысячи человек.

"В ходе давки во время раздачи продовольственной помощи погибли десять человек, включая четырех детей", - приводит ее слова нигерийская газета Punch. Еще восемь человек получили ранения.

Нигерийский телеканал Channels TV сообщил, что к церкви за помощью пришли 3 тыс. человек не только из столицы, но и из близлежащих деревень. Раздача продуктов питания и одежды была приурочена к предстоящему празднику Рождества. Гуманитарная помощь предназначалась для пожилых людей.