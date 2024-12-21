Йемен нанес ракетный удар по центру Израиля
Несколько человек пострадали в Израиле в результате ракетной атаки Йемена.
Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
«В районе Тель-Авива-Яффо был обнаружен упавший снаряд», — говорится в сообщении.
По данным ЦАХАЛ, несколько человек получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. Силовые ведомства работают на месте происшествия.
В израильском оборонном ведомстве признали, что попытка перехвата выпущенной из Йемена ракеты оказалась безуспешной.
Источник: Gazeta.ru
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