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Йемен нанес ракетный удар по центру Израиля

First News Media09:55 - Сегодня
Йемен нанес ракетный удар по центру Израиля

Несколько человек пострадали в Израиле в результате ракетной атаки Йемена.

Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

«В районе Тель-Авива-Яффо был обнаружен упавший снаряд», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, несколько человек получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. Силовые ведомства работают на месте происшествия.

В израильском оборонном ведомстве признали, что попытка перехвата выпущенной из Йемена ракеты оказалась безуспешной.

Источник: Gazeta.ru

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