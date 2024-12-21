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Байден подписал закон о временном бюджете США

First News Media22:30 - Сегодня
Байден подписал закон о временном бюджете США

Действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальной приостановке работы федерального правительства.

Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Сообщается, что новый законопроект предусматривает выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом, у власти уже будет новая администрация США во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Lenta.ru

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