Песков: «Орешник» на поколение опережает все существующее вооружение

Ракетная система "Орешник" на поколение опережает все существующее вооружение, при этом не будучи ядерным.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он пояснил предложение главы государства Владимира Путина западным экспертам, которые сомневаются в "Орешнике", провести так называемую дуэль: выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

"О возможности такой дуэли президент имел в виду, что это оружие на поколение опережает все существующее вооружение, не будучи ядерным вооружением. Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения. Именно об этом говорил президент", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

Источник: ТАСС