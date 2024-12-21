В Турции за неделю задержаны 40 подозреваемых в причастности к терроризму

Министр внутренних дел Турции Али Йерликая сообщил о проведении антитеррористических операций в 19 провинциях страны.

Глава МВД сообщил, что в рамках операций только за последнюю неделю задержаны 40 подозреваемых в причастности к террористической организации РКК.

«Операции под кодовым названием GÜRZ-20 проведены, в частности, в провинциях Анталья, Кахраманмараш, Карс, Хатай и Мерсин», - написал Йерликая в соцсетях.

«Борьба с преступностью продолжится вплоть до ликвидации последнего террориста», - заверил министр, поблагодарив сотрудников правоохранительных органов и органы прокуратуры за успешное координирование операций.