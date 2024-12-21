Саудовская Аравия осудила теракт на рынке в Магдебурге

Власти Саудовской Аравии осудили теракт на рождественском рынке в немецком Магдебурге и выразили солидарность с народом ФРГ.

Соответствующее заявление опубликовало внешнеполитическое ведомство королевства.

"Министерство иностранных дел выразило осуждение Королевством Саудовская Аравия инцидента с наездом [на людей], произошедшего на рынке в городе Магдебург в Федеративной Республике Германия, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения, выражая солидарность с немецким народом и семьями погибших ", - говорится в нем.

Саудовская Аравия, отметили в ведомстве, отвергает насилие и "выражает искренние соболезнования семьям погибших, правительству и народу ФРГ, желая скорейшего выздоровления пострадавшим".

Источник: ТАСС