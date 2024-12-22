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Напавший на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок

First News Media09:25 - Сегодня
Напавший на рождественскую ярмарку в Магдебурге объяснил свой поступок

Совершивший нападение на рождественскую ярмарку в немецком городе Магдебурге объяснил свой поступок плохим отношением к беженцам из Саудовской Аравии.

Об этом заявил старший прокурор Хорст Хопенс, пишет Spiegel.

Старший прокурор отметил, что мотивом своего преступления мужчина назвал «недовольство обращением с беженцами из Саудовской Аравии».

Хоменс добавил, что правоохранители проверят, соответствуют ли слова обвиняемого действительности.

Источник: Gazeta.ru

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