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Трамп допустил возвращение Панамского канала во владение США

First News Media09:50 - Сегодня
Трамп допустил возвращение Панамского канала во владение США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если текущие условия его использования не будут пересмотрены.

В заявлении, опубликованном в социальной сети Truth Social, Трамп подчеркнул, что Панамский канал является важнейшим стратегическим активом США, обеспечивающим экономическую стабильность и безопасность страны. "Если моральные и правовые принципы, лежащие в основе передачи канала Панаме, не будут соблюдены, мы будем настаивать на его полном возвращении", - заявил Трамп, добавив, что контроль над каналом никогда не должен попасть в "неправильные руки".

Трамп раскритиковал высокие тарифы, взимаемые за использование канала, и подчеркнул, что передача управления каналом в 1999 году была "жестом сотрудничества", а не уступкой в пользу других стран. "Канал не должен быть инструментом обогащения других, его создание стоило США огромных ресурсов и жизней наших граждан", - отметил он, призвав панамские власти пересмотреть свою политику.

Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году, был построен США и находился под их контролем.

В 1977 году договор Торрихоса - Картера определил поэтапную передачу канала Панаме, завершившуюся в 1999 году. Этот договор предусматривал нейтральность канала и его доступность для мировой торговли.

Сегодня канал остается важнейшим маршрутом для глобальной экономики и ключевым объектом интересов США.

Источник: ТАСС

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