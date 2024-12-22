Путин не считает, что третья мировая война уже идет

Противники России эскалируют ситуацию, но пугать третьей мировой войной не надо, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Вы знаете, не надо никого пугать", - ответил он на вопрос о том, идет ли уже третья мировая война.

"Опасностей много, они возрастают, и мы видим, что делает наш противник, он эскалирует ситуацию. Если так хочется - ну, пускай. Им плохо живется? Пускай эскалируют дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов, всегда!" - добавил президент РФ. По его словам, "когда наконец наши сегодняшние противники и возможные партнеры это услышат, поймут, осознают, мне кажется, тогда придет осознание того, что нужно искать компромиссы". "Мы готовы к поиску этих компромиссов, но без ущерба для наших интересов", - заключил Путин.

Источник: ТАСС