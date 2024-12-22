В Турции вертолет протаранил больницу, четверо погибших - ОБНОВЛЕНО

Вертолет Минздрава Турции врезался в здание больницы в провинции Мугла на юге страны.

Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

По его данным, вертолет врезался в верхний этаж здания, после чего упал во двор больницы. От удара о землю он развалился на части.

По информации агентства IHA, в результате катастрофы погибли четыре человека: пилот и трое медработников.

Позже губернатор провинции Мугла Идрис Акбыик подтвердил гибель 4 человек в происшествии.

По его словам, на борту вертолета находились двое пилотов и двое медработников. «Инцидент произошел утром при взлете, вертолет врезался в четвертый этаж больницы. Все они погибли», — сказал губернатор в эфире телеканала Haberturk.

По его словам, власти рассматривают погодные условия (туман) в качестве причины катастрофы. Вертолет направлялся в Анталью.

11:55

В турецком городе Мугла вертолет врезался в здание больницы.

Об этом сообщил телеканал Habertürk.

По данным канала, воздушной судно врезалось в здание научно-исследовательской больницы и рухнуло на землю.

Местные СМИ опубликовали фотографии обломков вертолета, который принадлежит министерству здравоохранения страны. Фюзеляж сильно поврежден, но данных о пострадавших пока не поступало.