Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения в сенат США
Невестка избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Лара сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост государственного секретаря Марка Рубио.
Об этом сообщается в ее аккаунте в социальной сети X.
«После раздумий я решила снять свое имя с рассмотрения в сенат США», — написала она.
Лара Трамп ранее сообщила, что рассматривает возможность занять место в сенате, комментируя возможность заменить в сенате Рубио в случае его назначения на должность государственного секретаря.
Источник: Gazeta.ru
117