Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения в сенат США

Невестка избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Лара сняла свою кандидатуру с рассмотрения на пост сенатора от штата Флорида вместо нынешнего сенатора и кандидата на пост государственного секретаря Марка Рубио.

Об этом сообщается в ее аккаунте в социальной сети X.

«После раздумий я решила снять свое имя с рассмотрения в сенат США», — написала она.

Лара Трамп ранее сообщила, что рассматривает возможность занять место в сенате, комментируя возможность заменить в сенате Рубио в случае его назначения на должность государственного секретаря.

Источник: Gazeta.ru