Кого в Турции желают видеть будущим президентом? - ОПРОС

В Турции проведен социальный опрос, результаты которого выявили симпатии респондентов среди ведущих политиков страны.

Итоги опроса центра ASAL Araştırma в 26 регионах преподнесли неожиданные сюрпризы, сообщает Haberler.

Так, помимо наиболее известных фигур турецкого политического поля, опрошенные назвали имена, которые ранее в числе претендентов на высший государственный пост в стране особо громко не звучали.

В их числе министр иностранных дел Турции Хакан Фидан (6.3% голосов), глава правления компании Baykar и создатель легендарных беспилотников Bayraktar, зять нынешнего президента страны Сельчук Байрактар (4.9%), а также Фатих Эрбакан - лидер Новой партии благоденствия сын экс-премьера, основателя политического ислама в Турции Неджметтина Эрбакана, который в свое время был наставником президента Эрдогана (1.0%).

Лидер опроса – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с 26.5% голосов. За ним следуют мэр Анкары, член крупнейшей оппозиционной Республиканской народной партии (CHP) Мансур Яваш - 17.0% и его однопартиец и мэр Стамбула Экрем Имамоглу - 13.2%.

Источник: Haberler