В каком регионе Азербайджана наибольший интерес к футболу?

Домашние матчи «Туран Товуза» стали самыми посещаемыми в первой половине премьер-лиги Азербайджана по футболу.

В 9-и домашних матчах сезона на стадионе в Товузе побывали 39700 фанатов, что составляет 4411 фанатов за игру. По этому показателю товузские фанаты значительно опередили «Нефтчи», домашние матчи которого посетили 21931 фанат, что в среднем составляет 2437 за игру. Незначительно от «Нефтчи» отстал «Сумгайыт» - 21450 болельщиков за 9 матчей (2383 за игру).

В общей сложности в первой половине чемпионата было проведено 90 матчей, за которыми с трибун наблюдали 144 355 фанатов. Средний показатель за игру равен 1604. Рекорд был зафиксирован на матче 10-го тура между «Нефтчи» и «Карабахом». За матчем наблюдали 7069 фанатов.