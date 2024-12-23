Проиранские группировки договорились прекратить обстрелы Израиля

Правительство Ирака и проиранские вооруженные формирования достигли соглашения о прекращении атак на Израиль.

Об этом сообщает связанная с «Хезболлой» ливанская газета «Аль-Ахбар».

Это соглашение связано с международными требованиями разоружить милиции и передать их оружие государству. Лидер иракской организации «Ан-Нуджаба», объединяющей около 40 шиитских милиций и несколько других группировок в Ираке и Сирии, подтвердил, что между вооруженными формированиями и премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани было достигнуто соглашение. Согласно договору, милиции обязаны прекратить «военные действия» против Израиля и воздерживаться от комментариев по поводу политических изменений в Сирии.

В интервью ливанскому изданию лидер отметил, что «группировки решили не вмешиваться в сирийские дела, наблюдать за ситуацией издалека и ждать, чтобы узнать позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа и его политику на Ближнем Востоке, особенно в отношении Ирана».

Источник: MigNews