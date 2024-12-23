Рамиль Ахмедов завершил год еще одним титулом – ФОТО

Титулованный азербайджанский пауэрлифтер Рамиль Ахмедов (110 кг) завершил календарный год, став победителем Кубка мира.

Кубок мира Международной лиги пауэрлифтинга (IPL) прошел 20-22 декабря в Москве (Россия). В нем приняли участие и азербайджанские спортсмены.

Выступающий в безэкипировочном дивизионе Рамиль Ахмедов (110 кг) в сумме трех упражнений набрал 827,5 кг («Приседание» (305 кг) + «Жим лежа» (202,5 кг) + «Становая тяга» (320 кг) и опередил всех соперников. Вместе с тем, в абсолютном зачете он среди 56 спортсменов стал третьим.

В свою очередь Раиф Сулейманов (90 кг) стал победителем Кубка мира в упражнении «Становая тяга» в безэкипировочном дивизионе. Он поднял 260 кг и также завоевал золотую медаль.