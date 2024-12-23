Джейхун Байрамов: Азербайджан и Сербия расширят двустороннее сотрудничество в ряде сфер

Азербайджан и Сербия расширят двустороннее сотрудничество в таких сферах, как энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, образование, наука, культура и туризм.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в Белграде на совместной пресс-конференции с главой сербского МИД Марко Джуричем.

По его словам, стороны постоянно работают в направлении расширения торгово-экономического сотрудничества, регулярно проводят встречи в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией: «Энергетическая безопасность, возобновляемые источники энергии, образование, наука, культура, туризм - это те области двустороннего сотрудничества, которые мы будем расширять».

Байрамов подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Сербией характеризуются высокой динамикой взаимных визитов высокого уровня, расширяющимися межпарламентскими связями, взаимодействием в рамках международных организаций, перспективным экономическим сотрудничеством, а также культурно-гуманитарными обменами: «Взаимные визиты высокого уровня играют важную роль в развитии двусторонних отношений. Мы оказываем взаимную поддержку в рамках международных организаций. Проведение в Азербайджане COP29 создало новые возможности для сотрудничества в области климатической дипломатии. Мы уверены, что выставка EXPO 2027, которая пройдет в Сербии, также внесет свой вклад в развитие партнерства между нашими народами».

Источник: Report