Экс-сотрудники «Моссада» раскрыли подробности подрыва пейджеров «Хезболлы»

Два бывших высокопоставленных сотрудника израильской разведки «Моссад» раскрыли детали операции по подрыву технических средств связи представителей ливанской шиитской организации «Хезболлы».

Они поделились этой информацией в интервью телеканалу CBS News.

По их словам, с 2022 года израильская спецслужба занималась разработкой модели пейджера, в которую можно было бы уместить достаточное количество взрывчатого вещества. Для того, чтобы заставить побудить «Хезболлу» закупить именно эти пейджеры, «Моссад» запустил на YouTube специально созданную рекламу и разместил в интернете поддельные отзывы покупателей, отметил один из собеседников телеканала, руководивший операцией. По его словам, разведслужба запустила полный цикл производства устройств и организовала лицензионное партнерство с тайваньской компанией Gold Apollo через подставные компании, в том числе одну венгерскую фирму.

Другой отставной сотрудник спецслужбы добавил, что работа по превращению радиостанций в оружие началась более чем за 10 лет до их дистанционного подрыва вместе с пейджерами в сентябре. Он уточнил, что через подставные компании израильская разведка продала «Хезболле» более 16 тыс. начиненных взрывчаткой средств связи. Их испытывали на манекенах, чтобы удостовериться, что взрыв будет достаточной мощности, чтобы нанести травмы его владельцу, но не людям рядом с ним.

Представители спецслужбы считают, что проведение операции позволило Израилю значительно ослабить шиитское движение. Они подчеркнули, что «Моссад» не собирается прекращать борьбу с «Хезболлой». «Мы хотим, чтобы они чувствовали себя уязвимыми, какими они и являются. Мы больше не можем использовать пейджеры, потому что они уже были использованы. Мы теперь занимаемся другим, и им придется гадать, что это будет», - сказал один из собеседников, который представился ненастоящим именем Майкл.

Собеседники телеканала также рассказали, что операцию с рациями, которые также взрывались в Ливане на следующий день после пейджеров, «Моссад» начал готовить более 10 лет назад.

17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи. В первый день большое количество пейджеров сдетонировало практически одновременно в разных районах страны. По данным Минздрава республики, в результате ЧП погибли 12 человек, в том числе 2 ребенка, в больницы доставлены более 2 тыс. раненых. На следующий день в нескольких районах Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах. В результате повторной атаки погибли 25 человек, 608 пострадали. Ливанское движение «Хезболла» возложило ответственность за организацию взрывов на Израиль.

Источник: ТАСС