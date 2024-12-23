Вучич отметил важность сотрудничества Сербии и Азербайджана в сфере ВПК

Президент Сербии Александар Вучич по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым отметил исключительный уровень отношений двух стран и особую важность сотрудничества в экономической и военной сферах.

«Отличный и дружеский разговор с министром Байрамовым о текущей геополитической ситуации, обстановке в регионе, энергетической безопасности, а также о двусторонних отношениях Сербии и Азербайджана. Мы еще раз подтвердили исключительные отношения между нашими двумя дружественными странами и народами, основанные на взаимоуважении и сотрудничестве по ключевым вопросам. Я выразил благодарность Азербайджану и Президенту Ильхаму Алиеву за уважение территориальной целостности и суверенитета нашей страны и повторил, что Сербия всегда будет надежным другом и ответственным партнером», - отметил Вучич в соцсети Instagram, опубликовав совместное фото с азербайджанским министром.

«Особое внимание в разговоре было уделено экономическому сотрудничеству, взаимодействию в сфере военной промышленности и участию Азербайджана в [выставке] «Экспо-2027». Особую важность имеют наши планы по совместному строительству газовой электростанции под Нишем, которая обеспечит дополнительный источник электроэнергии для наших граждан. Я попросил министра Байрамова передать <...> Президенту Алиеву, что мы с нетерпением ожидаем его в Сербии на первом Стратегическом совете Сербии и Азербайджана», - заключил сербский лидер.

23 декабря Байрамов также встретился с сербским коллегой Марко Джуричем, который подчеркнул, что именно благодаря Азербайджану энергетическая безопасность его страны «в эти неспокойные времена значительно возросла». Он уточнил, что сотрудничество двух стран «в ближайшем будущем станет еще сильнее и интенсивнее», и балканская республика заинтересована в продолжении «стратегического диалога на высоком политическом уровне».

Источник: ТАСС