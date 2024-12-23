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Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

First News Media18:20 - Сегодня
Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание главе Азербайджанского государства Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

Послание опубликовано на официальном сайте Президента АР.

«Под Вашим руководством дружественный Азербайджан уверенно движется по пути социально-экономического развития, укрепляет свои позиции на мировой арене. Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и упрочение отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами.

Дорожу нашими добрыми товарищескими отношениями. И, конечно, буду рад продолжению тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Искренне желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Прошу передать сердечный привет Вашей семье», - говорится в послании.

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