Трамп намекнул, что поборется за Панамский канал

Избранный президент США Дональд Трамп намекнул, что будет бороться за Панамский канал. Это следует из сообщений, опубликованных на его странице в социальной сети Truth Social.

«Это мы еще посмотрим», — подчеркнул Трамп, комментируя заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино о том, что каждый квадратный метр судоходного канала принадлежит исключительно Панаме.

Кроме того, Трамп опубликовал фотографию Панамского канала, над которым развевается флаг США.

«Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов», — гласит подпись к снимку.

Источник: Gazeta.Ru