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Трамп решил утвердить в США только два пола

First News Media09:05 - Сегодня
Трамп решил утвердить в США только два пола

Избранный президент США заявил, что при нем официально будут только два пола — мужской и женский.

«При администрации Трампа в официальной политике правительства США будут признаны только два гендера: мужской и женский. Звучит не так сложно, не правда ли?» — сказал Трамп на мероприятии TurningPoint's AmericaFest 2024.

Он также пообещал «убрать мужчин из женского спорта»

Республиканец неоднократно заявлял, что намерен запретить трансгендерам участвовать в женских соревнованиях. Кроме того, Трамп грозился сократить федеральное финансирование «любой школе, продвигающей трансгендерное безумие».

По данным опроса AP VoteCast более 120 тыс. избирателей по всей стране (подавляющее большинство из них — сторонники Трампа), они считают, что поддержка прав трансгендеров в правительстве и обществе «зашла слишком далеко». Отмечается, что при первом сроке Трампа его администрация определяла слово «пол» как «биологический пол», в то время как администрация Джо Байдена решила интерпретировать его как «гендерную идентичность».

В 2018 году Трамп, будучи президентом, запретил трансгендерам проходить военную службу во всех случаях, кроме исключительных обстоятельств. Запрет в том числе касался людей, страдающих гендерной дисфорией — это состояние при трансгендерности, в котором человек не может полностью принять свой гендерный статус. Право служить в американской армии трансгендерные люди получили в 2016 году по указу возглавлявшего тогда Белый дом Барака Обамы.

Байден после своей инаугурации в январе 2021 года отменил запрет своего предшественника, посчитав, что «гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки заключается в ее разнообразии».

В ноябре этого года The Times писала о планах избранного президента уволить всех трансгендерных военнослужащих из армии.

По данным на 2019 год, число военнослужащих-трансгендеров в армии США составляло около 14,7 тыс. человек. В 2021 году гендерную дисфорию диагностировали примерно у 2,2 тыс. военнослужащих. Всего в Вооруженных силах США служат 1,3 млн человек.

О том, что есть только мужчины и женщины, Трамп говорил и летом 2022 года.

Источник: РБК

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