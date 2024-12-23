Трамп заявил, что будет ждать встречи с Путиным по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что ждет возможности провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным по Украине, сообщает ТАСС.

«Президент Путин сказал, что хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что нам необходимо ждать этого, но мы должны завершить эту войну», - сказал Трамп на конференции AmericaFest в городе Финикс (штат Аризона). Он в очередной раз заявил, что украинский конфликт не разгорелся бы, если бы он занимал пост президента США.

19 декабря на совмещенной прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что готов к разговору с Трампом в любое время и согласен с ним встретиться. Путин заметил, что не знает, когда встретится с Трампом.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва готова к контактам с Вашингтоном по урегулированию украинского кризиса, но никаких серьезных предложений от команды Трампа пока не получала. Как отметила дипломат, в последнее время российское дипведомство регулярно получает много вопросов по поводу того, готова ли РФ контактировать с Трампом и его командой.

Источник: ТАСС