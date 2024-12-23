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«Кофе мира»: Хакан Фидан и аль-Джулани побывали на горе Касьюн, которую Асад запрещал посещать в течение 14 лет - ФОТО

First News Media09:25 - Сегодня
«Кофе мира»: Хакан Фидан и аль-Джулани побывали на горе Касьюн, которую Асад запрещал посещать в течение 14 лет - ФОТО

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в рамках визита в Сирию побывал на горе Касьюн, с которой открывается прекрасный вид с высоты птичьего полета на Дамаск, и посещать которую запрещалось в течение 14 лет по решению режима Асада.

Глава турецкого МИД поднялся на гору вместе с фактическим лидером Сирии Ахмедом аль-Шараа, который больше известен как Абу Мухаммад аль-Джулани, и выпил вместе с ним кофе.

В ходе визита в Дамаск Хакан Фидан сделал ряд важных заявлений. В частности, он заявил, что Анкара полна решимости поддержать Сирию в новый период.

«Анкара внесет любой вклад в строительство безопасной, свободной и процветающей Сирии, и окажет поддержку сирийскому народу во всем, в чем он нуждается», - заявил он.

Приоритетами на этом пути являются обеспечение стабильности и безопасности, ликвидация терроризма, достижение национального примирения, обеспечение экономического развития и создание условий для достойного возвращения беженцев на родину.

Свой визит в Дамаск он расценил как первый шаг «в новую, полную надежд эру для сирийского народа».
Ранее заявлялось о намерении президента Турции Эрдогана в течение ближайших дней посетить Сирию с визитом.

Источник: Haberler

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