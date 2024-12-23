Эрдоган: Членство Азербайджана в D-8 еще больше усилит организацию

Членство Азербайджана в Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) еще больше усилит эту организацию.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к народу после заседания Кабинета министров.

Он отметил, что на сегодняшний день влияние организации возросло на трех континентах.

Отметим, что 19 декабря во время XI Саммита D-8 в столице Каире Азербайджан был единогласно избран членом организации D-8.