Анкара и Дамаск придерживаются единой позиции по борьбе с терроризмом

Турция и Сирия подтвердили общую позицию по вопросу борьбы с терроризмом.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан, посетивший Сирию с визитом.

По его словам, РКК и другие террористические организации в Сирии должны быть разоружены: «Террористам РКК/YPG категорически нет места в Сирии. Эти террористические организации оккупируют земли сирийского народа и крадут его природные ресурсы».

По его словам, в ходе визита он «еще раз увидел, насколько сирийский народ полон решимости бороться против РКК/YPG».

«Эти группировки должны самораспуститься как можно скорее. Мы готовы самым решительным образом оказывать помощь сирийскому народу в борьбе с терроризмом», - сказал министр.

Источник: Anadolu