Пашинян заявил, что Армения вела переговоры о возвращении Карабаха Азербайджану еще с 1994 года

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «с 1994 года, то есть, после прекращения огня, переговорный процесс велся о возвращении Нагорного Карабаха в состав Азербайджана».

«Никакого другого содержания переговорный процесс не имел. Дискурсы о другом содержании были внедрены в Республике Армения исключительно для решения внутриполитических задач», - написал премьер-министр в соцсетях.

«В этом контексте я совершил большую ошибку. В 2018 году, когда знакомился с содержанием переговоров, самому себе не признался в вышесказанном (мой патриотизм известной вам модели не позволил этого сделать) и, следовательно, не объяснил всего этого народу», - отметил Пашинян.

Источник: Новости-Армения