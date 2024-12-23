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В Азербайджане началась 7-дневная рабочая неделя

Теймур Максутов10:05 - Сегодня
В Азербайджане началась 7-дневная рабочая неделя

В целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней в Азербайджане на этой неделе все 7 дней будут рабочими.

Ранее Кабинет министров принял постановление о переносе рабочих и выходных дней. Согласно постановлению, 30 декабря 2024 года и 3 января 2025 года переносятся на 28 и 29 декабря 2024 года соответственно.

После этого на Новый год 7 дней подряд будут нерабочими. 31 декабря 2024 года - День солидарности азербайджанцев мира, 1 и 2 января 2025 года – Новый год являются нерабочими днями.

Таким образом, вся неделя - 30, 31 декабря 2024 года, 1, 2, 3, 4, 5 января - нерабочие дни. 4 и 5 января попадают на субботу и воскресенье.

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