Турция будет составлять планы по Ближнему Востоку совместно с США

Турция будет вести переговоры и составлять совместные с США планы по Ближнему Востоку.

Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что считает Турцию и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана основными силами, стоящими за недавними событиями в Сирии, которые привели к власти вооруженную оппозицию.

В свою очередь, президент Турции заявил, что рассчитывает на переговоры с Трампом по Сирии после его вступления в должность и считает их важными для региона.

«До вчерашнего дня Турция действовала сразу с несколькими странами в регионе. Теперь, похоже, возникла ситуация совместных планов или расчетов с США. Несомненно, будут вестись какие-то обсуждения или переговоры, процессы будут иногда блокироваться. Но в целом почва для совместных действий не будет нарушена», – говорится в публикации.