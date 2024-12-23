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Новые власти Сирии закрыли воздушное пространство для иранских самолетов

First News Media11:02 - Сегодня
Новые власти Сирии закрыли воздушное пространство для иранских самолетов

Новое руководство Сирии во главе с Ахмадом аш-Шараа запретило иранским самолетам использовать сирийское воздушное пространство.

Первоначально запрет касался только использования в военных целях, таких как переброска вооружений и эвакуация бойцов, однако затем запрет стал тотальным.

Как рассказал сайту израильский источник в сфере безопасности, это самое яркое на сегодняшний день проявление изменения ситуации в Сирии, перехода этой страны в орбиту Турции и Катара. Это позволяет судить и о политике нового режима в отношении Ирана и шиитских сил.

Как отмечают в Израиле, решение сирийских властей значительно затрудняет восстановление боевого потенциала проиранской группировки «Хезболлы». Источники напоминают, что и Израиль противодействует попыткам Ирана переправить в Ливан вооружения и военных советников.

Источник: Newsru.co.il

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