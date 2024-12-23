Президент Грузии: Единственная формула решения нынешнего кризиса — это новые выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили дала правящей партии «Грузинская мечта» срок до конца недели, чтобы назвать дату новых парламентских выборов в стране.

«Я готова сесть и найти решение, как назначить выборы, хотя решение должно быть согласовано до 29-го числа», — написала в соцсети Зурабишвили.

«К 29-му числу у нас всех будет возможность продвинуть эту страну вперед, сделать Грузию глобальным примером демократии, примирения и прогресса! (…) Пусть никто не сомневается, что я есть и всегда буду президентом каждого! Что я буду делать: я останусь верной грузинской армии, ее ветеранам, солдатам и верным партнерам, которые ее строили и укрепляли. Я есть и остаюсь главнокомандующим!» — написала Саломе Зурабишвили.

Источник: грузинский Первый канал