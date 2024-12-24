Орбан назвал Путина честными партнером, а Эрдогана и Нетаньяху друзьями

Венгрия считает президента России Владимира Путина честным партнером.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в интервью газете Magyar Nemzet.

Цель внешней политики здоровой страны, считает Орбан, — собрать друзей.

«В мире должно быть как можно больше стран, заинтересованных в успехе венгров. Новому американскому президенту [Дональду Трампу] нравится Венгрия. Председатель КНР [Си Цзиньпин] посетил две страны Евросоюза – Францию ​​и нас. Наш друг – президент Турции [Реджеп Тайип Эрдоган], наш честный партнер – президент России, наш хороший друг – премьер-министр Израиля [Биньямин Нетаньяху]. В истории венгерской дипломатии почти ничего подобного не было», — сказал он, отметив, что сохранять баланс отношений со многими странами дело непростое, но не невыполнимое.

Источник: Газета.ру