В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, Россия идет вперед в ходе «специальной военной операции», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем открытость к переговорам. Но поскольку пока никаких подвижек с точки зрения готовности Украины к переговорам нет, то мы продолжаем нашу операцию. Мы видим динамику, динамика говорит сама за себя: идем вперед», - сказал Песков журналистам, передает РИА Новости.