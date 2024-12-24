Миссия ЕС в Армении продлится еще несколько лет, прогнозируют в Азербайджане

Армения стремится продлить пребывание миссии Европейского союза, вероятно, на ближайшие несколько лет, заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев.

Как сообщает Report, на пресс-конференции по итогам года Ф.Шафиев подчеркнул, что в пограничной зоне не должны присутствовать третьи силы.

«Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности вывести наблюдателей с территории. Вместе с тем есть информация, что Армения стремится продлить пребывание миссии еще на два-три года. Мы продолжаем изучать этот вопрос», - сказал он.

В то же время, как передает АПА, Ф.Шафиев отметил, что, судя по недавним процессам, миссия Европейского Союза в Армении продлится 5-10 лет.

По его словам, с присоединением Канады, миссия ЕС преобразовалась в формат "Европейский Союз Плюс".

«В настоящее время миссия на армяно-азербайджанской границе преобразована в формат "Европейский Союз Плюс". Армения хочет продлить действие этой миссии. Если официальный Ереван сохранит свою нынешнюю позицию, подписание мирного договора в 2025 году не представляется реальным»,- сказал он.

Источники: Report, АПА