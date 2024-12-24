После свержения Асада в Сирию из Турции вернулось более 25 тысяч беженцев

Глава МИД Турции Али Ерликая раскрыл число сирийских мигрантов, вернувшихся на родину после падения режима Башара Асада.

Как цитирует министра Anadolu, только за последние 15 дней число мигрантов, вернувшихся из Турции в Сирию, превысило 25 тысяч человек.

В целом, начиная с 2017 года в Сирию вернулись 763 тыс 443 беженцев.

«Вот такая превратность судьбы - человек, из-за которого столько людей стали беженцами, сам бежал и теперь вынужден жить на чужбине», - сказал Ерликая, напомнив, что именно Турция приняла на себя самую большую миграционную волну из Сирии.

Источник: Anadolu