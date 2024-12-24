Сын Трампа опубликовал провокационный пост: Трамп на «Амазоне» «покупает» Канаду, Гренландию и Панамский канал

Сын избранного 47-го президента США Эрик Трамп, видимо, решил публично поддержать отца в недавно разгоревшемся скандале, опубликовав пост о будущем Канады, Гренландии и Панамского канала.

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, что в последнее время в информационном поле ведутся активные дискуссии касательно заявлений Дональда Трампа о готовности к территориальной экспансии.

Так, в начале текущего месяца он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, а в конце – о том, что Штаты должны обязательно получить контроль над датской Гренландией и Панамским проливом.

Стоит отметить, что в Канаде, Дании и Панаме на данные заявления уже отреагировали крайне негативно. При этом многие эксперты полагают, что заявления избранного президента США являются лишь своеобразной провокацией, не соответствующей его реальным намерениям.

Как бы там ни было, сын Трампа решил «подлить масла в огонь» и опубликовал у себя в соцсети пост, где изображается корзина в интернет-магазине, в которой находятся Канада, Гренландия и Панамский канал. «Товары» положены в корзину. Цены не указаны.