Politico: Макрон становится все более непопулярным

Новое правительство Франции может проработать недолго из-за того, что его состав по идеологической направленности похож на предыдущий Кабмин.

С такой оценкой выступило европейское издание Politico.

В публикации говорится, что, учитывая «политический паралич» Франции и возможность объединения крайне правых и левых сил, новый Кабмин выглядят таким же хрупким, как предыдущий. Нет гарантий, что новое руководство Франции продержится дольше, чем предыдущее правительство, которому выдвинули вотум недоверия менее чем через три месяца после его назначения, пишет газета.

Главной проблемой нового состава Кабмина издание называет то, что он очень похож на правительство экс-премьера республики Мишеля Барнье. Так, на ключевые должности назначены в основном центристские и консервативные политики.

По оценкам Politico, премьер-министр Франции Франсуа Байру провалил свой первый большой тест, так как не опирается на более широкую политическую базу.

Политическая ситуация во Франции создает огромные проблемы для президента Эммануэля Макрона, который становится все более непопулярным и руководит страной, которая начинает выглядеть неуправляемой, отмечает издание. Это также беспокоит Евросоюз, так как вторая по величине экономика, которая традиционно двигала блок вперед, фактически находится в застое, считает газета.

23 декабря Макрон на встрече с Байру утвердил состав нового правительства страны, в которое вошли 35 человек. Свои посты сохранил ряд министров, в том числе главы МИД, МВД и Министерства вооруженных сил Франции. Главой министерства экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета назначен Эрик Ломбар, которому предстоит нелегкая задача по подготовке и принятию нового бюджета на 2025 год - рассмотрение соответствующего законопроекта в ноябре привело к вотуму недоверия и отставке прежнего Кабмина.

В состав нового правительства также вошли два бывших премьер-министра - Элизабет Борн и Манюэль Вальс, получившие особые полномочия государственных министров (вице-премьеров), которые позволяют им принимать собственные декреты, не обращаясь с соответствующими запросами к премьер-министру.

Источник: ТАСС